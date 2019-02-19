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Глобальна реконструкція Київського річкового порту відкладається на невизначений термін

Глобальна реконструкція Київського річкового порту відкладається на невизначений термін

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Київський річковий порт відкладає глобальну реконструкцію річкового порту на невизначений термін через нездану в експлуатацію Поштову площу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ПАТ “Київпорт”.

“Ми зіткнулися з бюрократичною пасткою — після реконструкції Поштової площі — де-факто площа функціонує, а де-юре вона ще не здана в експлуатацію. Інша проблема реконструкції будівлі вокзалу — неможливість організації місця прибуття. Проект реконструкції передбачає наявність паркомісць, але на даній ділянці це поки що неможливо — на території Поштової площі розташований музей, що є пам’яткою архітектури і ми повинні підлаштовуватись під нього. Саме тому глобальна реконструкція відкладається на невизначений термін. З цього приводу довгий час ведуться переговори, збираємо дозволи, погоджувальні документи, запрошуємо до співпраці експертів та митців", — йдеться у повідомленні.

У “Київпорті” додали, що наразі всі роботи проводяться власними коштами підприємства. Внутрішній простір вже звільнили від сміття. Відновлюємо системи водопостачання, електромережі, встановлюємо охорону та відеоспостереження. Будуть замінені фасадні вікна та двері, встановленні комунікації. В планах зберегти всі внутрішні фрески, задля цього будуть залучені професійні митці.

Нагадаємо, “Київавтодор” не вкладається у терміни встановлення підйомників для людей з інвалідністю у підземних переходах в центрі столиці на Майдані Незалежності. Про це повідомило комунальне підприємство “Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Шевченківського району” м. Київ.

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