Глобальная ассоциация корпоративных университетов наградила Академию ДТЭК

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 59318 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 87248 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100570 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102577 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125897 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112387 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138282 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144741 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130195 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130248 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Глобальная ассоциация корпоративных университетов наградила Академию ДТЭК

Глобальная ассоциация корпоративных университетов наградила Академию ДТЭК

Киев  •  УНН

 • 8244 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Academy DTEK стала победителем конкурса лучших корпоративных университетов мира – Global CCU Awards 2019 – в номинации "Корпоративная ответственность". Вместе с Academy DTEK победителями премии в 2019 году стали международные компании Airbus, Infosys, SAP. Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК, передает УНН.

В рамках конкурса Global CCU Awards 2019 Academy DTEK получила премию за участие в обучении сотрудников 27 государственных органов и учреждений, среди которых, в том числе, Национальный банк Украины, Министерство инфраструктуры Украины, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Киевская городская государственная администрация. Всего в Academy DTEK уже прошли обучение более 3,4 тыс. сотрудников госструктур.

"Наша цель - внести вклад в новое качество подготовки специалистов, от которых сегодня зависит успешная реализация реформ, перезагрузка экономики, повышение стандартов жизни. Стратегия Academy DTEK предусматривает дальнейшее развитие этого направления", – отметил Александр Кучеренко, директор по устойчивому развитию ДТЭК.

Напомним, основанная компанией ДТЭК Academy DTEK предлагает различные форматы обучения, регулярно проводит международные конференции по корпоративному обучению, мастер-классы, круглые столы и зарубежные туры по обмену опытом в области энергетики, добычи, энергосбережения и HR. Global CCU (Глобальная ассоциация корпоративных университетов) создана в 2005 году. Она объединяет корпоративные университеты ведущих компаний из более чем 50 стран мира.

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