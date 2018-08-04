Глазго-2018: в медальном зачете лидируют Россия, Украина и Франция
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинская команда по итогам первого медального дня первого объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта в медальном зачете расположилась, преследуя ближайших оппонентов из Франции и России. Всего в активе украинцев две медали высшего достоинства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира в Глазго и Берлине.
Французы и украинцы, делят между собой второе и третье места, имея в своем активе по две золотые и две серебряные награды. Россияне лидируют с 4-мя наградами также, однако исключительно “золотыми”.
Дуэт синхронисток Елизавета Яхно — Анастасия Савчук занял второе место в технической программе на чемпионате Европы по синхронному плаванию
В технической программе украинский дуэт вышел под последним стартовым номером и уже знал результаты всех участниц. Яхно и Савчук набрали 92,6188 балла и уступил победителям из России 2,4847 балла. Украинки набрали 27,9 балла за исполнение, 28,3 за впечатление и 36,4188 за сложность.
Михаил Романчук очень уверенно завоевал золотую медаль чемпионата Европы по летним видам спорта в дистанции на 400 метров вольным стилем.
Украинский пловец захватил лидерство уже после первых 50 метров дистанции и больше не отдавал его. Его итоговый результат составил 3:45,18. Он опередил норвежца Хенрика Кристиансена почти на 2 секунды. Третьим был немец Хеннинг Мюлляйтнер.
Также порадовал украинских болельщиков велоспорт. В Шотландии Роман Гладыш стал первым в дисциплине скрэтч. Второе место — у француза Адриена Гареля, а третье — у Тристана Марге из Швейцарии.
Также команда Украины заняла второе место в командных соревнованиях по спринту среди женщин.
Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит со 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя континентальные первенства по плаванию (Глазго, 3-9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6-12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3-7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8-12 августа), велотреку (Глазго, 2-7 августа), велошоссе (Глазго, 5-12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-БМХ (Глазго, 10-11 августа), гольфу (Глазго, 7-12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2-12 августа), академической гребле (Глазго, 2-5 августа), триатлону (Глазго, 9-11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 7-12 августа).