Глазго-2018: у медальному заліку лідирують Росія, Україна та Франція
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Українська команда за підсумками першого медального дня першого об’єднаного чемпіонату Європи з літніх олімпійських видів спорту в медальному заліку розташувалася, переслідуючи найближчих опонентів з Франції та Росії. Всього в активі українців дві медалі вищого ґатунку. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт турніру у Глазго та Берліні.
Французи і українці, ділять між собою друге та третє місця, маючи в своєму активі по дві золоті та дві срібні нагороди. Росіяни лідирують з 4-ма нагородами також, проте виключно “золотими”.
Дует синхроністок Єлизавета Яхно — Анастасія Савчук посів друге місце в технічній програмі з синхронного плавання.
У технічній програмі український дует вийшов під останнім стартовим номером і вже знав результати всіх учасниць. Яхно і Савчук набрали 92,6188 бала і поступилися переможцям з Росії 2,4847 бали. Українки набрали 27,9 бала за виконання, 28,3 за враження і 36,4188 за складність.
Михайло Романчук дуже впевнено завоював золоту медаль чемпіонату Європи з літніх видів спорту в дистанції на 400 метрів вільним стилем.
Український плавець захопив лідерство вже після перших 50 метрів дистанції і більше не віддавав його. Його підсумковий результат склав 3:45,18. Він випередив норвежця Хенріка Крістіансена майже на 2 секунди. Третім був німець Хеннінг Мюлляйтнер.
Також порадував українських уболівальників велоспорт. У Шотландії Роман Гладиш став першим в дисципліні скретч. Друге місце — у француза Адріена Гареля, а третє — у Трістана Марге зі Швейцарії.
Також команда України посіла друге місце в командних змаганнях зі спринту серед жінок.
Перший об’єднаний чемпіонат Європи з літніх олімпійських видів спорту проходить з 2 по 12 серпня в Глазго, Единбурзі і Берліні. Він включає в себе континентальні першості з плавання (Глазго, 3-9 серпня), стрибків у воду (Единбург, 6-12 серпня), синхронного плавання (Глазго, 3-7 серпня), плавання на відкритій воді (Глазго, 8-12 серпня), велотреку (Глазго, 2-7 серпня), велошосе (Глазго, 5-12 серпня), маунтінбайку (Глазго, 7 серпня), велоспорту-БМХ (Глазго, 10-11 серпня), гольфу (Глазго, 7-12 серпня), спортивної гімнастики (Глазго, 2-12 серпня), академічного веслування (Глазго, 2-5 серпня), триатлону (Глазго, 9-11 серпня) і легкої атлетики (Берлін, 7-12 серпня).