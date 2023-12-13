Главу Sports Illustrated уволили через несколько недель после скандала с ИИ

Генеральный директор The Arena Group, владельца Sports Illustrated, Росс Левинсон был уволен всего через несколько недель после того, как журнал обвинили в публикации статей, созданных с помощью искусственного интеллекта, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Росс Левинсон был уволен "для повышения операционной эффективности и доходов" компании, говорится в заявлении Arena Group.

Пост CEO займет Манодж Бхаргава. Представитель Бхаргавы - основателя напитка 5-Hour Energy - сообщил, что снятие с должности Левинсона "не имеет абсолютно никакого отношения к проблеме искусственного интеллекта". Он настаивал на том, что этот шаг связан с постоянными усилиями по улучшению компании.

Это происходит на фоне более широкой чистки рядов топ-менеджеров компании после того, как разразился скандал.

Дополнение

Объявление было сделано через месяц после того, как издание технических новостей Futurism сообщило, что Sports Illustrated опубликовал несколько статей с вымышленными именами авторов и фотографиями с сайта с изображениями, созданными искусственным интеллектом.