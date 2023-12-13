Главу Sports Illustrated уволили через несколько недель после скандала с ИИ
Киев • УНН
Росс Левинсон был уволен с должности генерального директора The Arena Group, владельца Sports Illustrated, на фоне скандала вокруг статей, сгенерированных искусственным интеллектом.
Генеральный директор The Arena Group, владельца Sports Illustrated, Росс Левинсон был уволен всего через несколько недель после того, как журнал обвинили в публикации статей, созданных с помощью искусственного интеллекта, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Росс Левинсон был уволен "для повышения операционной эффективности и доходов" компании, говорится в заявлении Arena Group.
Пост CEO займет Манодж Бхаргава. Представитель Бхаргавы - основателя напитка 5-Hour Energy - сообщил, что снятие с должности Левинсона "не имеет абсолютно никакого отношения к проблеме искусственного интеллекта". Он настаивал на том, что этот шаг связан с постоянными усилиями по улучшению компании.
Это происходит на фоне более широкой чистки рядов топ-менеджеров компании после того, как разразился скандал.
Дополнение
Объявление было сделано через месяц после того, как издание технических новостей Futurism сообщило, что Sports Illustrated опубликовал несколько статей с вымышленными именами авторов и фотографиями с сайта с изображениями, созданными искусственным интеллектом.
Главу Sports Illustrated уволили через несколько недель после скандала с ИИ
Росс Левинсон был уволен с должности генерального директора The Arena Group, владельца Sports Illustrated, на фоне скандала вокруг статей, сгенерированных искусственным интеллектом.
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