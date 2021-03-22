Главу министерства труда Франции госпитализировали с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Министр труда Франции Элизабет Борн, заразившаяся коронавирусом, госпитализирована. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFM, пишет УНН.
Детали
В министерстве отметили, что ее состояние постепенно улучшается.
14 марта 59-летняя Элизабет Борн в своем Twitter сообщила, что ее тест на коронавирус дал положительный результат.
Дополнение
Накануне во Франции разгорелся скандал: министр культуры Франции Розлин Башло посещала закрытый показ оперы “Фауст” в Парижской опере за день до того, как получила положительный анализ на коронавирус. СМИ отмечали, что министр не афишировала участие в данном мероприятии, которое проходило на фоне протестов работников культурной отрасли, которые требуют возобновить работу театров и кино, закрытых с прошлой осени.
Согласно последним данным, с начала эпидемии во Франции зарегистрировали более 4 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования с начала марта прошлого года умерли свыше 90 тыс. человек.
Согласно статистике ВОЗ — во Франции 4 180 829 случаев заболевания, 91 613 человек погибли.