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Главу министерства труда Франции госпитализировали с COVID-19

Главу министерства труда Франции госпитализировали с COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Министр труда Франции Элизабет Борн, заразившаяся коронавирусом, госпитализирована. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFM, пишет УНН.

Детали

В министерстве отметили, что ее состояние постепенно улучшается.

14 марта 59-летняя Элизабет Борн в своем Twitter сообщила, что ее тест на коронавирус дал положительный результат.

Дополнение

Накануне во Франции разгорелся скандал: министр культуры Франции Розлин Башло посещала закрытый показ оперы “Фауст” в Парижской опере за день до того, как получила положительный анализ на коронавирус. СМИ отмечали, что министр не афишировала участие в данном мероприятии, которое проходило на фоне протестов работников культурной отрасли, которые требуют возобновить работу театров и кино, закрытых с прошлой осени.

Согласно последним данным, с начала эпидемии во Франции зарегистрировали более 4 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования с начала марта прошлого года умерли свыше 90 тыс. человек.

Согласно статистике ВОЗ — во Франции 4 180 829 случаев заболевания, 91 613 человек погибли.

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