Главу міністерства праці Франції госпіталізували з COVID-19

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У міністерстві відзначили, що її стан поступово поліпшується.

14 березня 59-річна Елізабет Борн в своєму Twitter повідомила, що її тест на коронавірус дав позитивний результат.

Доповнення

Напередодні у Франції розгорівся скандал: міністерка культури Франції Розлін Башло відвідувала закритий показ опери “Фауст” в Паризькій опері за день до того, як отримала позитивний аналіз на коронавірус. ЗМІ зазначали, що міністерка не афішувала участь в даному заході, який проходив на фоні протестів працівників культурної галузі, які вимагають відновити роботу театрів і кіно, закритих з минулої осені.

Згідно з останніми даними, з початку епідемії у Франції зареєстрували понад 4 млн випадків зараження коронавірусом. Від наслідків інфікування з початку березня минулого року померли понад 90 тис. осіб.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Франції 4 180 829 випадків захворювання, 91 613 осіб загинули.