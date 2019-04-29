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Главу американской тюрьмы Гуантанамо уволили после расследования

Киев  •  УНН

 • 10990 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Адмирал ВМС США Крейг Стивен Фаллер уволил контр-адмирала Джона Ринга, возглавлявшего американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New York Times.

По данным издания, Ринг был освобожден от должности в связи с "потерей уверенности в его способности" к управлению. Исполняющим обязанности командира тюрьмы назначен заместитель Ринга, бригадный генерал Джон Хасси.

По словам официального представителя Южного командования США Аманды Азубуике, которая ведет надзор за тюрьмой, увольнение Ринга стало следствием месячного расследования, начатого в марте текущего года. О каком именно расследовании идет речь, издание не уточняет.

Тюрьма для международных террористов на военной базе Гуантанамо была открыта президентом США Джорджем Бушем в 2002 году после терактов 11 сентября 2001 года для содержания преступников, обвиняемых в терроризме. Закрытие этой тюрьмы являлось одним из главных предвыборных обещаний бывшего президента США Барака Обамы в первую предвыборную кампанию в 2008 году, однако ни одно из его предложений не было одобрено конгрессом.

В январе 2018 года нынешний президент США Дональд Трамп подписал приказ о сохранении тюрьмы. В настоящий момент под стражей в Гуантанамо находятся 41 человек.

Напомним, содержание 41 узника спецтюрьмы для террористов на военно-морской базе США в Гуантанамо (Куба) обходится американским налогоплательщикам в 445 млн долларов США в год.

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