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Главу американської в'язниці Гуантанамо звільнили після розслідування

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Адмірал ВМС США Крейг Стівен Фаллер звільнив контр-адмірала Джона Ринга, який очолював американську в'язницю Гуантанамо на Кубі. Про це повідомляє УНН з посиланням на New York Times.

За даними видання, Ринг був звільнений з посади у зв'язку з "втратою впевненості в його здатності" до управління. Виконуючим обов'язки командира в'язниці призначено заступника Ринга, бригадний генерал Джон Хассі.

За словами офіційного представника Південного командування США Аманди Азубуіке, яка веде нагляд за в'язницею, звільнення Ринга стало наслідком місячного розслідування, розпочатого в березні поточного року. Про яке саме розслідування йдеться, видання не уточнило.

В'язниця для міжнародних терористів на військовій базі Гуантанамо була відкрита президентом США Джорджем Бушем в 2002 році після терактів 11 вересня 2001 року для утримання злочинців, обвинувачених в тероризмі. Закриття цієї в'язниці було однією з головних передвиборних обіцянок колишнього президента США Барака Обами в першу передвиборну кампанію в 2008 році, проте жодна з його пропозицій не була схвалена конгресом.

У січні 2018 року нинішній президент США Дональд Трамп підписав наказ про збереження в'язниці. На даний момент під вартою в Гуантанамо перебувають 41 особа.

Нагадаємо, утримання 41 в'язня спецв'язниці для терористів на військово-морській базі США в Гуантанамо (Куба) обходиться американським платникам податків в 445 млн доларів США в рік.

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