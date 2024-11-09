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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главком ВСУ назвал беспилотные комплексы, которые наиболее эффективно себя проявили

Главком ВСУ назвал беспилотные комплексы, которые наиболее эффективно себя проявили

Киев  •  УНН

12:07 • 3946 просмотра

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Главком ВСУ Сырский сообщил о более 7 тыс. успешных миссий дронов-бомбардировщиков. В октябре уничтожено 52 тысячи целей, включая 129 артсистем и более 4 тысяч военных противника.

Несмотря на сложные погодные условия подразделения беспилотных систем ВСУ продолжают демонстрировать высокую эффективность на поле боя. Наиболее эффективно себя проявили беспилотные авиационные комплексы - ударные дроны-бомберы. Их операторами выполнено более 7 тыс. миссий. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский, пишет УНН.

Детали

Сырский провел традиционное ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем.

Он заслушал доклад командующего Сил беспилотных систем ВСУ полковника Вадима Сухаревского о формировании подразделений и результатах применения дронов в районах выполнения боевых задач.

Участники совещания поделились опытом эффективного применения дронов в различных условиях обстановки, использования дронов-перехватчиков, выполнения задач на большое расстояние в условиях противодействия средств РЭБ противника и много других важных вопросов. Отдельное внимание уделили внедрению новейших разработок, а также новым подходам и тактикам в применении БпЛА

- рассказал Сырский в Telegram.

Украина внедряет AI-системы для беспилотников: что это изменит на поле боя31 октября 2024, 20:36 • 20252 просмотра

Сырский отметил экипажи 414 полка БпС КСВ, 412 батальона БпС СБС, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма и эффективности.

Несмотря на сложные погодные условия, подразделения беспилотных систем ВС Украины продолжают демонстрировать высокую эффективность на поле боя. Наиболее эффективно себя проявили беспилотные авиационные комплексы - ударные дроны-бомберы. Их операторами выполнено более 7 тыс. миссий

- сообщил Сырский.

По его словам, в октябре в результате совершенных боевых вылетов дронов уничтожено и поражено более 52 тыс. целей противника.

Из них отдельного внимания заслуживают такие цели: 129 артиллерийских систем, 221 единица вражеского радиооборудования и более 4 тысяч живой силы противника

- написал Сырский.

Напомним

17 украинских команд производителей представили свои разработки роев дронов и управляемых боеприпасов. Испытания проводились при участии военных и чиновников, которые предоставили рекомендации по улучшению продуктов.

От умных протезов до магического управления дронами: Федоров показал новую технологию31 октября 2024, 19:02 • 17847 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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