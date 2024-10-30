В Україні провели демонстраційні випробування роїв дронів та керованих боєприпасів
Київ • УНН
17 українських команд виробників представили свої розробки роїв дронів та керованих боєприпасів. Випробування проводились за участі військових та урядовців, які надали рекомендації щодо покращення продуктів.
Днями в Україні за участі військових та урядовців провели демонстраційні випробування нових українських розробок - роїв дронів та керованих боєприпасів. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, передає УНН.
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До випробувань долучились представники Brave1, Міноборони, Мінцифри, Генштабу та Нацгвардії.
17 команд виробників. 7 із них представили свої напрацювання технології рою дронів, 10 - керованих боєприпасів. Ці рішення були на різних стадіях готовності та показували різні підходи до розв'язання задач
За його словами, завдяки цим випробуванням представники Міноборони й Генштабу побачили, що саме вміє український виробник та дали свої рекомендації для покращення продуктів.
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