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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине провели демонстрационные испытания роев дронов и управляемых боеприпасов

В Украине провели демонстрационные испытания роев дронов и управляемых боеприпасов

Киев  •  УНН

14:21 • 5479 просмотра

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17 украинских команд производителей представили свои разработки роев дронов и управляемых боеприпасов. Испытания проводились при участии военных и чиновников, которые предоставили рекомендации по улучшению продуктов.

На днях в Украине при участии военных и чиновников провели демонстрационные испытания новых украинских разработок - роев дронов и управляемых боеприпасов. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, передает УНН.

Детали

К испытаниям присоединились представители Brave1, Минобороны, Минцифры, Генштаба и Нацгвардии.

17 команд производителей. 7 из них представили свои наработки технологии роя дронов, 10 - управляемых боеприпасов. Эти решения были на разных стадиях готовности и показывали разные подходы к решению задач 

- рассказал Сметанин. 

По его словам, благодаря этим испытаниям представители Минобороны и Генштаба увидели, что именно умеет украинский производитель и дали свои рекомендации для улучшения продуктов. 

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Напомним,

Командование Сил беспилотных систем включено в перечень государственных заказчиков беспилотников и средств РЭБ. Это позволит быстрее формировать потребности фронта и усиливать обороноспособность Украины.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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