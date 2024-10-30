В Украине провели демонстрационные испытания роев дронов и управляемых боеприпасов
Киев • УНН
17 украинских команд производителей представили свои разработки роев дронов и управляемых боеприпасов. Испытания проводились при участии военных и чиновников, которые предоставили рекомендации по улучшению продуктов.
На днях в Украине при участии военных и чиновников провели демонстрационные испытания новых украинских разработок - роев дронов и управляемых боеприпасов. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, передает УНН.
Детали
К испытаниям присоединились представители Brave1, Минобороны, Минцифры, Генштаба и Нацгвардии.
17 команд производителей. 7 из них представили свои наработки технологии роя дронов, 10 - управляемых боеприпасов. Эти решения были на разных стадиях готовности и показывали разные подходы к решению задач
По его словам, благодаря этим испытаниям представители Минобороны и Генштаба увидели, что именно умеет украинский производитель и дали свои рекомендации для улучшения продуктов.
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Напомним,
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