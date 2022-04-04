Глава Европарламента: вторжение в Украину должно стать "самой дорогой ошибкой, которую когда-либо делал Кремль"

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 2308 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 19810 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 29671 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 63649 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 104861 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 138354 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 291108 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137062 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123582 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 387479 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
54%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 15228 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 23042 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 22697 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 11609 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 7464 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 19819 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 291112 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 309297 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 387483 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 362935 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 6804 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 83513 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116832 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 136484 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174893 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Глава Европарламента: вторжение в Украину должно стать "самой дорогой ошибкой, которую когда-либо делал Кремль"

Киев • УНН

 • 122611 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Председатель Европарламента Роберта Метсола в понедельник призвала к "немедленному принятию нового пакета решительных санкций против россии, чтобы решение Москвы вторгнуться в Украину стало "самой дорогой ошибкой, которую когда-либо делал Кремль". Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Глава Европарламента: вторжение в Украину должно стать "самой дорогой ошибкой, которую когда-либо делал Кремль"

Детали

Обращаясь к Европейскому парламенту в Страсбурге, Метсола заявила, что удар по экономике россии "должен быть пропорционален беспрецедентным зверствам, которые мы наблюдаем", добавив, что любые новые санкции должны нацеливаться на тех, кто финансирует и поддерживает путина, и закрывать существующие лазейки".

"Эти скоординированные акты бесчеловечности не могут остаться без ответа, и мы привлечем всех виновных к ответственности", - сказала она.

Обращаясь к европейским законодателям, Метсола заявила, что "зверства, совершенные русской армией в Украине, ужасны. Они позорны".

Изображения массовых захоронений и убитых мирных жителей "являются военными преступлениями, совершенными военными преступниками", добавила политик.

Метсола, которая посетила Украину на прошлой неделе и обратилась к украинскому парламенту, сказала европейским законодателям, что она "гордится донести наше послание до Киева и показать, что наш парламент поддерживает их в эти темные времена".

"Украина борется за наши ценности при самых невозможных условиях, и мы должны их поддерживать", — сказала она.

После выступления Метсолы европейские законодатели почтили память жертв Бучи, Ирпеня и всех погибших во время войны в Украине минутой молчания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.18
Bitcoin
$77,702.40
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,058.65
Ethereum
$1,485.44