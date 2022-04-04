Глава Європарламенту: вторгнення в Україну має стати "найдорожчою помилкою, яку будь-коли робив Кремль"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Голова Європарламенту Роберта Метсола в понеділок закликала до "негайного прийняття нового пакету рішучих санкцій" проти росії, щоб рішення Москви вторгнутися в Україну стало "найдорожчою помилкою, яку будь-коли робив Кремль". Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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Звертаючись до Європейського парламенту в Страсбурзі, Метсола заявила, що удар по економіці росії "має бути пропорційний безпрецедентним звірствам, які ми спостерігаємо", додавши, що будь-які нові санкції повинні "націлюватися на тих, хто фінансує та підтримує путіна, і закривати будь-які існуючі лазівки".
"Ці скоординовані акти нелюдяності не можуть залишитися без відповіді, і ми притягнемо всіх винних до відповідальності", - сказала вона.
Звертаючись до європейських законодавців, Метсола заявила, що "звірства, здійснені російською армією в Україні, є жахливими. Вони ганебні".
Зображення масових поховань та вбитих мирних жителів "є військовими злочинами, скоєними військовими злочинцями", додала політик.
Метсола, яка відвідала Україну минулого тижня і звернулася до українського парламенту, сказала європейським законодавцям, що вона "пишається донести наше послання до Києва і показати, що наш парламент підтримує їх у ці темні часи".
"Україна бореться за наші цінності за найнеможливіших умов, і ми повинні їх підтримувати", — сказала вона.
Після виступу Метсоли європейські законодавці вшанували пам'ять жертв Бучі, Ірпеня та всіх загиблих під час війни в Україні хвилиною мовчання.