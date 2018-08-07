Глава Пентагона: США нужно рассматривать космос как новый театр военных действий
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Министр обороны США Джеймс Мэттис поддерживает идею формирования Космического командования ВС, аргументируя это тем, что Вашингтону необходимо рассматривать космос как новый театр военных действий. Соответствующее мнение глава Пентагона выразил журналистам во вторник, передает УНН.
“Однозначно. Нам нужно рассматривать космическое пространство как новый театр военных действий”, — ответил он на соответствующий вопрос репортера. “Мы действуем в полном соответствии с выраженной президентом обеспокоенностью по защите наших активов в космосе”, — добавил Мэттис.
Напомним, в июне Трамп отдал распоряжение Пентагона создать Космические силы в качестве полноценного вида ВС страны. Президент США уже неоднократно высказывал идею формирования таких сил. Выступая в марте перед морскими пехотинцами на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), он подчеркнул, что “новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море”.