Глава Пентагона: США нужно рассматривать космос как новый театр военных действий

“Однозначно. Нам нужно рассматривать космическое пространство как новый театр военных действий”, — ответил он на соответствующий вопрос репортера. “Мы действуем в полном соответствии с выраженной президентом обеспокоенностью по защите наших активов в космосе”, — добавил Мэттис.

Напомним, в июне Трамп отдал распоряжение Пентагона создать Космические силы в качестве полноценного вида ВС страны. Президент США уже неоднократно высказывал идею формирования таких сил. Выступая в марте перед морскими пехотинцами на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), он подчеркнул, что “новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море”.