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Глава Пентагону: США потрібно розглядати космос як новий театр військових дій

Глава Пентагону: США потрібно розглядати космос як новий театр військових дій

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Міністр оборони США Джеймс Меттіс підтримує ідею формування Космічного командування ВС, аргументуючи це тим, що Вашингтону необхідно розглядати космос як новий театр військових дій. Відповідну думку глава Пентагону висловив журналістам у вівторок, інформує УНН.

“Однозначно. Нам потрібно розглядати космічний простір як новий театр військових дій”, — відповів він на відповідне запитання репортера. “Ми діємо в повній відповідності з вираженою президентом стурбованістю щодо захисту наших активів у космосі”, — додав Меттіс.

Нагадаємо, в червні Трамп віддав розпорядження Пентагону створити Космічні сили в якості повноцінного виду ЗС країни. Президент США вже неодноразово висловлював ідею формування таких сил. Виступаючи у березні перед морськими піхотинцями на авіабазі Мірамар (штат Каліфорнія), він підкреслив, що “нової національної космічної стратегією США космос визнано зоною військових дій, як земля, повітря і море”.

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