Глава Пентагону: США потрібно розглядати космос як новий театр військових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Міністр оборони США Джеймс Меттіс підтримує ідею формування Космічного командування ВС, аргументуючи це тим, що Вашингтону необхідно розглядати космос як новий театр військових дій. Відповідну думку глава Пентагону висловив журналістам у вівторок, інформує УНН.
“Однозначно. Нам потрібно розглядати космічний простір як новий театр військових дій”, — відповів він на відповідне запитання репортера. “Ми діємо в повній відповідності з вираженою президентом стурбованістю щодо захисту наших активів у космосі”, — додав Меттіс.
Нагадаємо, в червні Трамп віддав розпорядження Пентагону створити Космічні сили в якості повноцінного виду ЗС країни. Президент США вже неодноразово висловлював ідею формування таких сил. Виступаючи у березні перед морськими піхотинцями на авіабазі Мірамар (штат Каліфорнія), він підкреслив, що “нової національної космічної стратегією США космос визнано зоною військових дій, як земля, повітря і море”.