Глава НБУ заболел COVID-19 и пошел на самоизоляцию

Цитата

"Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение в offline жизнь", - написал Шевченко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 9 марта, диагностировали 6 377 новых случаев коронавируса. Это почти вдвое больше, чем днем ранее, когда был 3 621 случай. Больше всего заражений обнаружили в Киеве (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.