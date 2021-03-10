Глава НБУ захворів на COVID-19 і пішов на самоізоляцію

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Очільник Національного банку України Кирило Шевченко захворів на коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.

Цитата

"Хочу повідомити, що я захворів на COVID, у зв’язку з чим, звісно, знаходжусь на самоізоляції зараз. Почуваю себе нормально, зберігаю оптимізм. Сподіваюсь на швидке одужання та повернення в offline життя", – написав Шевченко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 9 березня, діагностували 6 377 нових випадків коронавірусу. Це майже вдвічі більше, ніж днем раніше, коли був 3621 випадок. Найбільше заражень виявили в Києві (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

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