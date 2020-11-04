Глава МИД Венгрии Сиярто заразился COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Во время рабочей поездки в Азию у главы внешнеполитического ведомства Венгрии Петера Сиярто выявили коронавирус. Об этом заявил его пресс-секретарь, передает венгерское издание Hirado, пишет УНН.
Положительный результат теста он получил в столице Таиланда — Бангкоке. До этого он был в рабочей поездке на територии Камбоджи.
По словам его пресс-секретаря, Сиярто находится в больнице в Бангкоке. Сейчас решают, как его доставить обратно в Венгрию. По возвращении домой министра отправят на карантин, чтобы он не заразил семью и окружение. У венгерского премьер-министра Виктора Орбана, с которым Сиярто был в Азии, отрицательный результат теста на COVID-19.
“Спасибо за сообщения, за переживания, молитвы. Скажем так, я никому не желаю этой ситуации... Власти Таиланда... очень... позаботились обо мне, министр здравоохранения посетил меня в больнице и успел договориться о поездке домой, так что я еду в аэропорт, я еще могу сегодня полететь домой”, — написал Сиярто у себя на Facebook.
Отметим, что сегодня, 4 ноября, Венгрия объявила чрезвычайную ситуацию и ввела комендантский час из-за коронавируса.