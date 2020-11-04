Глава МЗС Угорщини Сіярто інфікувався COVID-19

Позитивний результат тесту він отримав в столиці Таїланду — Бангкоку. До цього він був в робочій поїздці на території Камбоджі.

За словами його прес-секретаря, Сіярто знаходиться в лікарні в Бангкоку. Зараз вирішують, як його доставити назад в Угорщину. Після повернення додому міністра відправлять на карантин, щоб він не заразив сім’ю і оточення. У угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, з яким Сіярто був в Азії, негативний результат тесту на COVID-19.

“Спасибі за повідомлення, за переживання, молитви. Скажімо так, я нікому не бажаю цієї ситуації... Влада Таїланду... дуже... подбали про мене, міністр охорони здоров’я відвідав мене в лікарні і встиг домовитися про поїздку додому, так що я їду в аеропорт, я ще можу сьогодні полетіти додому”, — написав Сіярто у себе на Facebook.

Відзначимо, що сьогодні, 4 листопада, Угорщина оголосила надзвичайну ситуацію і ввела комендантську годину через коронавірус.