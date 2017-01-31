Глава МИД Великобритании выразил обеспокоенность относительно ухудшения ситуации в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность в связи с ухудшением гуманитарной ситуации на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу британского ведомства.
"Я призываю все стороны проявить сдержанность и способствовать ремонтным работам по восстановлению жизненно важных коммунальных услуг и оказания помощи уязвимым группам населения. Санкции против России не могут быть сняты до тех пор, пока обязательство Минска не будут выполнены", - процитировала пресс-служба слова министра.
Также Б.Джонсон подчеркнул, что непосредственным приоритетом должна стать безопасность и полное прекращение огня в соответствии с положениями Минских соглашений.
По его словам, Великобритания продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Напомним, что Украина призвала РФ предоставить миссии ОБСЕ доступ к оккупированным территориям Донбасса, а в ОБСЕ призвали Россию взять ответственность за ситуацию в Авдеевке.
К тому же, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Отметим, что в результате обстрелов в населенном пункте разрушена критически важная инфраструктура.
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.