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Глава МИД Великобритании выразил обеспокоенность относительно ухудшения ситуации в Авдеевке

Глава МИД Великобритании выразил обеспокоенность относительно ухудшения ситуации в Авдеевке

Киев • УНН

 • 10554 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность в связи с ухудшением гуманитарной ситуации на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу британского ведомства.

"Я призываю все стороны проявить сдержанность и способствовать ремонтным работам по восстановлению жизненно важных коммунальных услуг и оказания помощи уязвимым группам населения. Санкции против России не могут быть сняты до тех пор, пока обязательство Минска не будут выполнены", - процитировала пресс-служба слова министра.

Также Б.Джонсон подчеркнул, что непосредственным приоритетом должна стать безопасность и полное прекращение огня в соответствии с положениями Минских соглашений.

По его словам, Великобритания продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, что Украина призвала РФ предоставить миссии ОБСЕ доступ к оккупированным территориям Донбасса, а в ОБСЕ призвали Россию взять ответственность за ситуацию в Авдеевке.

К тому же, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Отметим, что в результате обстрелов в населенном пункте разрушена критически важная инфраструктура.

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

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