Глава МЗС Британії висловив занепокоєння щодо погіршення ситуації в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Очільник Міністерства закордонних справ Великобританії Борис Джонсон висловив занепокоєння у зв’язку із погіршенням гуманітарної ситуації на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу британського відомства.
“Я закликаю всі сторони проявити стриманість і сприяти ремонтним роботам з відновлення життєво важливих комунальних послуг та надання допомоги вразливим групам населення. Санкції проти Росії не можуть бути зняті до того часу, поки зобов’язання Мінська не будуть виконані”, — процитувала прес-служба слова міністра.
Також Б.Джонсон підкреслив, що безпосереднім пріоритетом має стати безпека та повне припинення вогню, відповідно до положень Мінських угод.
За його словами, Великобританія продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.
Нагадаємо, що Україна закликала РФ надати місії ОБСЄ доступ до окупованих територій Донбасу, а в ОБСЄ закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в Авдіївці.
До того ж, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Зазначимо, що в результаті обстрілів в населеному пункті зруйнована критично важлива інфраструктура.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.