Глава МИД Австралии призвала Россию прекратить поддерживать Б.Асада
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп призвала Россию прекратить оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Россия должна признать, что более не может поддерживать режим Асада. Президент Асад вновь продемонстрировал, что ему нельзя доверять защиту собственного народа”, — заявила глава австралийского МИД в интервью телекомпании Sky News.
По ее словам, “вопрос сейчас состоит в том, как отстранить Асада от власти и какой будет ситуация на следующий день после этого”.
“Мы должны убедить русских в необходимости прекратить поддерживать режим Асада, — подчеркнула Д.Бишоп. — Мы признаем наличие у России стратегических интересов в Сирии, но нам необходимо работать вместе с Россией в деле противостояния терроризму и в решении кровавого конфликта между режимом Асада и оппозицией, который продолжается уже шесть лет”.
Также Д.Бишоп назвала ракетный удар США по авиабазе в Сирии “пропорциональным, выверенным и прицельным ответом” на применение химоружия.
Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что, действуя в Сирии только силой, Запад фактически “принуждает Россию к солидарности с Асадом”. По его словам, важно путем политических переговоров добиться прекращения “нерушимой верности Асаду” со стороны Москвы.