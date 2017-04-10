Глава МЗС Австралії закликала Росію припинити підтримувати Б.Асада
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп закликала Росію припинити надавати підтримку президенту Сирії Башару Асаду. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
“Росія повинна визнати, що більше не може підтримувати режим Асада. Президент Асад знову продемонстрував, що йому не можна довіряти захист власного народу”, – заявила глава австралійського МЗС в інтерв’ю телекомпанії Sky News.
За її словами, “питання зараз полягає в тому, як усунути Асада від влади і якою буде ситуація наступного дня після цього”.
“Ми повинні переконати росіян у необхідності припинити підтримувати режим Асада, — підкреслила Д.Бішоп. — Ми визнаємо наявність у Росії стратегічних інтересів у Сирії, але нам необхідно працювати разом із Росією у справі протистояння тероризму і у вирішенні кривавого конфлікту між режимом Асада й опозицією, який триває вже шість років”.
Також Д.Бішоп назвала ракетний удар США по авіабазі в Сирії “пропорційною, вивіреною і прицільною відповіддю” на застосування хімічної зброї.
Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що, діючи в Сирії лише силою, Захід фактично “змушує Росію до солідарності з Асадом”. За його словами, важливо шляхом політичних переговорів домогтися припинення “непорушної вірності Асаду” з боку Москви.