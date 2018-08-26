Глава МИД Австралии Бишоп уходит в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп объявила о том, что покидает свой пост. Об этом политик написал в twitter, передает УНН.
"Сегодня я сообщила премьер-министру о том, что я покидаю занимаемую мной должность министра иностранных дел", - написала Бишоп.
Напомним, новым премьер-министром Австралии избран Скотт Моррисон. Он сменил на посту главы правительства Малкольм Тернбулл.
Моррисон избран также лидером Либеральной партии, входящей в правящую коалицию.