Глава МЗС Австралії Бішоп йде у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп оголосила про те, що залишає свою посаду. Про це політик написала у twitter, передає УНН.
“Сьогодні я сповістила прем’єр-міністра про те, що я покидаю займану мною посаду міністра закордонних справ”, — написала Бішоп.
Нагадаємо, новим прем’єр-міністром Австралії обраний Скотт Моррісон. Він змінив на посту глави уряду Малкольма Тернбулла.
Моррісон обраний також лідером Ліберальної партії, що входить в правлячу коаліцію.