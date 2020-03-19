Глава Минздрава Нидерландов потерял сознание во время дебатов о коронавирусе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюйнс потерял сознание во время парламентских дебатов, посвященных коронавирусу, передает УНН со ссылкой на Hart van Nederland.
Так, Брюйнс внезапно рухнул на пол на дебатах в Палате представителей, ему помог подняться его коллега Вутер Кулим. Затем Брюйнс покинул зал вместе с другими, а дискуссия была немедленно отложена.
Как сообщает издание, министру было нелегко на дебатах из-за критики, а многие депутаты выразили недовольство нехваткой средств защиты и его подходом к получению медсредств. Сообщается также, что дебаты о коронавирусе шли весь день.
Как сообщалось в УНН, накануне Европейский вещательный союз (EBU) принял решение об отмене конкурса "Евровидение", который должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) в мае.