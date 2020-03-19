Глава МОЗ Нідерландів знепритомнів під час дебатів про коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністр охорони здоров'я Нідерландів Бруно Брюйнс знепритомнів під час парламентських дебатів, присвячених коронавірусу, передає УНН із посиланням на Hart van Nederland.
Так, Брюйнс раптово звалився на підлогу на дебатах у Палаті представників, йому допоміг піднятися його колега Вутер Кулім. Потім Брюйнс покинув зал разом з іншими, а дискусію було негайно відкладено.
Як повідомляє видання, міністру було нелегко на дебатах через критику, а багато депутатів висловили невдоволення браком засобів захисту і його підходом до отримання медзасобів. Повідомляється також, що дебати про коронавірус йшли весь день.
Як повідомлялося в УНН, напередодні Європейський мовний союз (EBU) прийняв рішення про скасування конкурсу "Євробачення", який повинен був пройти у Роттердамі (Нідерланди) в травні.