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Глава МОЗ Нідерландів знепритомнів під час дебатів про коронавірус

Глава МОЗ Нідерландів знепритомнів під час дебатів про коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністр охорони здоров'я Нідерландів Бруно Брюйнс знепритомнів під час парламентських дебатів, присвячених коронавірусу, передає УНН із посиланням на Hart van Nederland.

Так, Брюйнс раптово звалився на підлогу на дебатах у Палаті представників, йому допоміг піднятися його колега Вутер Кулім. Потім Брюйнс покинув зал разом з іншими, а дискусію було негайно відкладено.

Як повідомляє видання, міністру було нелегко на дебатах через критику, а багато депутатів висловили невдоволення браком засобів захисту і його підходом до отримання медзасобів. Повідомляється також, що дебати про коронавірус йшли весь день.

Як повідомлялося в УНН, напередодні Європейський мовний союз (EBU) прийняв рішення про скасування конкурсу "Євробачення", який повинен був пройти у Роттердамі (Нідерланди) в травні. 

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