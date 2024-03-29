Глава МИД Германии: путин хочет втянуть НАТО в войну

президент россии владимир путин движется к военному конфликту с западным военным альянсом НАТО, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которую зацитировало издание Tagesschau, передает УНН.

Целью путина было и остается уничтожение существования Украины как независимой, свободной страны и втягивание НАТО в войну - заявила Анналена Бербок.

Однако, по ее словам, немецкое правительство никогда не допустит этого.

Также Бербок указала, что не воспринимает аргументов и призывов к гуманности. "И уж точно он не хочет вести переговоры", - заметила глава немецкого МИДа.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность.

Также Шольц говорил, что Германия не собирается передать дальнобойные ракеты Taurus, потому что это может привести к войне между Россией и НАТО. Также ФРГ "будет тщательно взвешивать" каждую поставку оружия Украине.