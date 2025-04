Глава МАГАТЭ в Украине: для нас это серьезный кризис. Это не business as usual

Цитата

"Цепочка поставок не работает так, как должна. Мы собираемся начать работу над методами ее восстановления. Мы будем работать над некоторыми конкретными действиями в области охраны и безопасности, радиационного контроля. И мы попытаемся... сегодня в ходе наших бесед мы создали механизм быстрого реагирования", - заявил Гросси во время визита на ЮАЭС.

"Что касается нас из МАГАТЭ, то для нас это серьезный кризис. Это не business as usual, и мы будем продолжать обсуждать этот вопрос до тех пор, пока не будет найдено решение. Мы не собираемся опускать руки", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Детали

Как следует из сегодняшнего релиза, опубликованного на сайте МАГАТЭ, сегодня Гросси провел встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко, и.о. главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олегом Кориковым, главой "Энергоатома" Петром Котиным и директором ЮАЭС Игорем Половичем. Сообщается, что они рассмотрели конкретные шаги, которые необходимо предпринять для немедленного оказания помощи Украине.

"Жизненно важно быть на месте, чтобы оказать эффективную поддержку Украине в эти чрезвычайно трудные времена", - цитирует пресс-служба Гросси.

"Присутствие МАГАТЭ на месте, где это необходимо, поможет предотвратить опасность ядерной аварии, которая может иметь серьезные последствия для здоровья населения и окружающей среды в Украине и за ее пределами", - добавил он.

В МАГАТЭ также сообщили, что по состоянию на сегодня агентство по-прежнему не получает дистанционной передачи данных от своих систем мониторинга, установленных на Чернобыльской АЭС, такие данные передаются в штаб-квартиру МАГАТЭ с других АЭС в Украине.

Напомним

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее просил МАГАТЭ направить представителей на захваченные российскими оккупантами АЭС.

IAEA Director General @RafaelMGrossi was at South Ukraine Nuclear Power Plant today to begin delivery of urgent assistance to #Ukraine and ensure the safety and security of the country’s nuclear facilities. Watch what he told NPP staff. pic.twitter.com/M79r2CAeko

— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 30, 2022