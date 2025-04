Глава МАГАТЕ в Україні: для нас це серйозна криза. Це не business as usual

Цитата

"Ланцюжок поставок не працює так, як повинен. Ми збираємося почати роботу над методами його відновлення. Ми будемо працювати над деякими конкретними діями в галузі охорони і безпеки, радіаційного контролю. І ми спробуємо... сьогодні в ході наших бесід ми створили механізм швидкого реагування", - заявив Гроссі під час візиту на ЮАЕС.

"Що стосується нас з МАГАТЕ, то для нас це серйозна криза. Це не business as usual, і ми будемо продовжувати обговорювати це питання до тих пір, поки не буде знайдено рішення. Ми не збираємося опускати руки", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

Як випливає з сьогоднішнього релізу, опублікованого на сайті МАГАТЕ, сьогодні Гроссі провів зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенко, в. о. Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олегом Кориковим, головою "Енергоатому" Петром Котіним і директором ЮАЕС Ігорем Половичем. Повідомляється, що вони розглянули конкретні кроки, які необхідно зробити для негайного надання допомоги Україні.

"Життєво важливо бути на місці, щоб надати ефективну підтримку Україні в ці надзвичайно важкі часи", - цитує пресслужба Гроссі.

"Присутність МАГАТЕ на місці, де це необхідно, допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії, яка може мати серйозні наслідки для здоров'я населення і навколишнього середовища в Україні та за її межами", - додав він.

У МАГАТЕ також повідомили, що станом на сьогодні агентство як і раніше не отримує дистанційної передачі даних від своїх систем моніторингу, встановлених на Чорнобильській АЕС, такі дані передаються в штаб-квартиру МАГАТЕ з інших АЕС в Україні.

Секретар РНБО Олексій Данилов раніше просив МАГАТЕ направити представників на захоплені російськими окупантами АЕС.

