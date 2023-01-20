Глава МАГАТЭ прокомментировал заявление медведева об участии ядерных государств в конфликтах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя высказывания заместителя председателя совета безопасности рф дмитрия медведева об участии ядерных государств в конфликтах, заявил, что ядерное оружие не должно использоваться в войне в Украине. Об этом Гросси сказал в интервью Fox News, пишет УНН.
Цитата
"Кто-то сказал, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда нельзя вести. И я считаю, что это правда, поэтому не выношу суждения о комментариях высокопоставленных чиновников любой страны. Один из способов избежать этого - убедиться, что нет ядерных аварий. Конечно, я надеюсь, что в ходе этого конфликта не будет использоваться ядерное оружие, абсолютно", - сказал он.
Детали
Гросси сообщил, что надеется на длительное присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС, чтобы оказать необходимую поддержку и найти институциональное решение произошедшей ситуации. Он отметил, что агентство "надеется на скорейшее мирное решение".
Дополнение
В четверг, 19 января, медведев на своей странице в Telegram прокомментировал высказывания, произнесенные на форуме в Давосе, о том, что "россия должна проиграть в Украине". Он написал, что, по его мнению, "ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба", что "должно быть очевидно любому западному политику".
Он также заявил, что западным политикам "не приходит в голову сделать элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Чиновники обсудили безопасность на АЭС Украины, в частности на Запорожской.