Голова МАГАТЕ прокоментував заяву медведєва про участь ядерних держав у конфліктах

Цитата

"Хтось сказав, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести. І я вважаю, що це правда, тому не виношу судження щодо коментарів високопосадовців будь-якої країни. Один зі способів уникнути цього - переконатися, що немає ядерних аварій. Звичайно, я сподіваюся, що в ході цього конфлікту не використовуватиметься ядерна зброя, абсолютно", - сказав він.

Деталі

Гроссі повідомив, що сподівається на тривалу присутність МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, щоб надати необхідну підтримку та знайти інституційне рішення ситуації, що виникла. Він зауважив, що агентство "сподівається на якнайшвидше мирне рішення".

Доповнення

У четвер, 19 січня, медведєв на своїй сторінці у Telegram прокоментував висловлювання, що виголосили на форумі в Давосі, про те, що "росія повинна програти в Україні". Він написав, що, на його думку, "ядерні держави не програють великих конфліктів, від яких залежить їхня доля", що "має бути очевидно будь-якому західному політику".

Він також заявив, що західним політикам "не спадає на думку зробити елементарний висновок: програш ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок війни ядерної".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Посадовці обговорили безпеку на АЕС України, зокрема на Запорізькій.