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Глава КГВА увольняет спикера, попавшего в скандал из-за угроз журналисту

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Сегодня последний день пребывания Евгения Иевлева на должности спикера КГВА. Ткаченко поблагодарил Иевлева за работу и сообщил, что КГВА ищет нового спикера.

Глава КГВА увольняет спикера, попавшего в скандал из-за угроз журналисту

Сегодня последний день пребывания в должности спикера КГВА Евгения Иевлева. Сейчас КГВА ищет спикера. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Сегодня последний день пребывания Евгения Иевлева в должности спикера. Я хочу поблагодарить Евгения за работу на этой должности. И отдельно хочу поблагодарить за защиту Украины 

- отмечено в сообщении.

Также Ткаченко добавил, что сейчас Киевская городская военная администрация ищет нового спикера, однако этот процесс "несколько затянулся".

Поэтому пока Ткаченко, как он сам отмечает, будет осуществлять коммуникацию от имени КГВА лично.

Вся официальная информация и позиция - на моих официальных ресурсах и ресурсах КГВА 

- добавил он.

Напомним

Журналист "Свободного радио" заявил об угрозах от спикера КГВА Евгения Иевлева после расследования о декларации его отца - чиновника Покровского ТЦК. Как сообщалось, Иевлев угрожал "разбивает е*ало" журналисту, когда увидит его вживую. Также он назвал его "врагом Украины и Украинского народа", который "продает трэш-контент". В свою защиту Иевлев сказал, что считает материал "манипулятивным и эмоционально окрашенным" и добавил, что тоже имеет право на эмоции.

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