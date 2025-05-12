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Голова КМВА звільняє речника, який потрапив у скандал через погрози журналісту

Київ • УНН

 • 432 перегляди

Сьогодні останній день перебування Євгена Ієвлєва на посаді речника КМВА. Ткаченко подякував Ієвлєву за роботу та повідомив, що КМВА шукає нового речника.

Голова КМВА звільняє речника, який потрапив у скандал через погрози журналісту

Сьогодні останній день перебування на посаді речника КВМА Євгена Ієвлєва. Нарзі КВМА шукає речника. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Сьогодні останній день перебування Євгена Ієвлєва на посаді речника. Я хочу подякувати Євгену за роботу на цій посаді. І окремо, хочу подякувати за захист України 

- зазначено у повідомленні.

Також Ткаченко додав, що наразі Київська міська військова адміністрація шукає нового речника, однак цей процес "дещо затягнувся".

Тож допоки Ткаченко, як він сам зазначає, буде здійснювати комунікацію від імені КМВА особисто.

Вся офіційна інформація та позиція - на моїх офіційних ресурсах та ресурсах КМВА 

- додав він.

Нагадаємо

Журналіст "Вільного радіо" заявив про погрози від речника КМВА Євгена Ієвлєва після розслідування про декларацію його батька - посадовця Покровського ТЦК. Як повідомлялося, Ієвлєв погорожував "розіб’є ї*ало" журналісту, коли побачить його наживо. Також він назвав його "ворогом України й Українського народу", який "продає треш-контент". На свій захист Ієвлєв сказав, що вважає матеріал "маніпулятивним та емоційно забарвленим" та додав, що теж має право на емоції.

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