У "Вільному Радіо" заявили про погрози журналісту від речника КМВА. Ієвлєв відреагував і визнав "емоційну реакцію"

У "Вільному Радіо" заявили про погрози одному з журналістів медіа від речника КМВА Євгена Ієвлєва після розслідування про декларацію його батька — посадовця Покровського ТЦК. Ієвлєв вже відреагував на публікацію і зазначив, що вважає матеріал "маніпулятивним та емоційно забарвленим", а також додав, що теж має право на емоції, передає УНН.

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Як повідомляє "Вільне радіо", повідомлення про намір фізичної розправи надіслав речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв — син фігуранта матеріалу. Ієвлєв зазначив, що інформація у статті не відповідає дійсності, але і наводити докази своєї правоти відмовився.

Повідомляється, що на початку травня 2025-го журналіст Вільного Радіо Євген Вакуленко опублікував статтю про статки працівників ТЦК Донеччини за 2024 рік. У матеріалі він використовував дані з відкритих джерел — Єдиного держреєстру декларацій. І одним з фігурантів тексту виявився батько речника Київської ВА та військового Євгена Ієвлєва — військовослужбовець Покровського районного ТЦК та СП Сергій Ієвлєв. Зокрема, він задекларував дороговартісний автомобіль, хоча офіційних доходів у його дружини, на яку оформлено авто, немає.

Ми писали інформаційні запити у всі відділки ТЦК Донеччини, де працюють посадовці, які фігурували у тексті. Ми просили, щоб вони просто пояснили, як змогли купити ті чи інші машини. Єдине ТЦК, яке не надало відповіді на інформаційний запит, — Покровське. Ми чекали більше ніж 5 робочих днів, як треба за законами, та опублікували статтю - каже автор матеріалу Євген Вакуленко.

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Зазначається, що після публікації матеріалу до журналіста у друзі на фейсбуці додався Євген Ієвлєв.

Написав під постом з іншим моїм матеріалом прохання написати йому. Я написав. Першим же повідомленням отримав від нього довгочит, у якому, окрім звинувачень в проросійськості, він погрожував мені фізично, розправою - розповідає Євген Вакуленко.

Так, наприклад, повідомляється, що Ієвлєв погорожував, що "розіб’є ї*ало" журналісту, коли побачить його вживу. Також він назвав його "ворогом України й Українського народу", який "продає треш-контент".

Втім, після погроз речника, журналіст запропонував Ієвлєву надати Вільному Радіо коментар щодо статків його батька. Але той відмовився та звинуватив журналіста в некомпетентності та спробі "формально зберегти обличчя".

Додамо

Згодом, на свої сторінці у Facebook Івєвлєв опублікував допис, в якому зазначив, що "журналісти одного з видань випустили матеріал, де з сумнівом оцінили декларацію родини моїх батьків" і тому він "дозволив собі емоції стосовно автора матеріалу".

Тому що вважаю, що стаття, в якій згадана моя родина - маніпулятивна та емоційно забарвлена. А це ніяк не співпадає з журналістськими стандартами. Видання сьогодні хочуть "хайпувати", а це шкодить і завдає болю. При цьому, розуміючи, як працюють інструменти провокацій, я сприйняв спілкування з колегою, автором статті, як несправжнє - написав Ієвлєв.

Завдання речника - гасити конфлікти, зменшувати непорозуміння, розв'язувати проблемні питання. Сьогодні я не виконав це завдання, підставив ЗСУ, КМВА і свого начальника Тимура Ткаченка. Цілком виступаю за конструктив в медіаспільності і сподіваюсь на розуміння. Як громадянин, я маю право на емоції - додав він у дописі.

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