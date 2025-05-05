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В "Вільном радіо" заявили об угрозах журналисту от спикера КГВА. Иевлев отреагировал и признал "эмоциональную реакцию"

Киев • УНН

 • 1748 просмотра

Журналист "Вільного радіо" заявил об угрозах от спикера КГВА Евгения Иевлева после расследования о декларации его отца, чиновника ТЦК. Иевлев назвал статью манипулятивной.

В "Вільном радіо" заявили об угрозах журналисту от спикера КГВА. Иевлев отреагировал и признал "эмоциональную реакцию"

В "Вільному Радіо" заявили об угрозах одному из журналистов медиа от спикера КГВА Евгения Иевлева после расследования о декларации его отца - должностного лица Покровского ТЦК. Иевлев уже отреагировал на публикацию и отметил, что считает материал "манипулятивным и эмоционально окрашенным", а также добавил, что тоже имеет право на эмоции, передает УНН.

Детали

Как сообщает "Вільне радіо", сообщение о намерении физической расправы прислал спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев - сын фигуранта материала. Иевлев отметил, что информация в статье не соответствует действительности, но и приводить доказательства своей правоты отказался.

Сообщается, что в начале мая 2025-го журналист Вільне Радіо Евгений Вакуленко опубликовал статью о состоянии работников ТЦК Донецкой области за 2024 год. В материале он использовал данные из открытых источников - Единого госреестра деклараций. И одним из фигурантов текста оказался отец спикера Киевской ВА и военного Евгения Иевлева - военнослужащий Покровского районного ТЦК и СП Сергей Иевлев. В частности, он задекларировал дорогостоящий автомобиль, хотя официальных доходов у его жены, на которую оформлено авто, нет.

Мы писали информационные запросы во все отделы ТЦК Донецкой области, где работают должностные лица, которые фигурировали в тексте. Мы просили, чтобы они просто объяснили, как смогли купить те или иные машины. Единственное ТЦК, которое не предоставило ответа на информационный запрос, - Покровское. Мы ждали больше 5 рабочих дней, как положено по законам, и опубликовали статью 

- говорит автор материала Евгений Вакуленко. 

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Отмечается, что после публикации материала к журналисту в друзья на фейсбуке добавился Евгений Иевлев. 

Написал под постом с другим моим материалом просьбу написать ему. Я написал. Первым же сообщением получил от него долгочит, в котором, кроме обвинений в пророссийскости, он угрожал мне физически, расправой 

- рассказывает Евгений Вакуленко.

Так, например, сообщается, что Иевлев пригрозил, что "разобьет е*ало" журналисту, когда увидит его вживую. Также он назвал его "врагом Украины и Украинского народа", который "продает треш-контент".

Впрочем, после угроз спикера, журналист предложил Иевлеву предоставить "Вільне Радіо" комментарий относительно состояния его отца. Но тот отказался и обвинил журналиста в некомпетентности и попытке "формально сохранить лицо".

Добавим

Впоследствии, на своей странице в Facebook Ивевлев опубликовал сообщение, в котором отметил, что "журналисты одного из изданий выпустили материал, где с сомнением оценили декларацию семьи моих родителей" и поэтому он "позволил себе эмоции в отношении автора материала".

Потому что считаю, что статья, в которой упомянута моя семья - манипулятивная и эмоционально окрашена. А это никак не совпадает с журналистскими стандартами. Издания сегодня хотят "хайповать", а это вредит и причиняет боль. При этом, понимая, как работают инструменты провокаций, я воспринял общение с коллегой, автором статьи, как ненастоящее 

- написал Иевлев.

Задача спикера - гасить конфликты, уменьшать недоразумения, решать проблемные вопросы. Сегодня я не выполнил эту задачу, подставил ВСУ, КГВА и своего начальника Тимура Ткаченко. Полностью выступаю за конструктив в медиасообществе и надеюсь на понимание. Как гражданин, я имею право на эмоции 

- добавил он в сообщении.

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Алина Волянская

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