Правительство утвердило порядок проведения мониторинга образа жизни должностных лиц таможенных органов

Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения проверки на добропорядочность и мониторинга образа жизни должностных лиц таможенных органов и периодичность их проведения.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Утвержден, в соответствии с Таможенным кодексом Украины, Порядок проведения проверки на добропорядочность и мониторинга образа жизни должностных лиц таможенных органов и периодичность их проведения, порядок подачи декларации добропорядочности должностных лиц таможенных органов и форму декларации добропорядочности должностных лиц таможенных органов - написал Мельничук.

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Дополнение

Кабинет министров утвердил порядок проведения опросов на полиграфе для должностных лиц таможенных органов и кандидатов.