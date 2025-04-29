Правительство утвердило порядок проведения мониторинга образа жизни должностных лиц таможенных органов
Киев • УНН
Правительство Украины утвердило порядок мониторинга образа жизни должностных лиц таможенных органов. Также утвержден порядок проверки на добропорядочность и опрос на полиграфе.
Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения проверки на добропорядочность и мониторинга образа жизни должностных лиц таможенных органов и периодичность их проведения.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Утвержден, в соответствии с Таможенным кодексом Украины, Порядок проведения проверки на добропорядочность и мониторинга образа жизни должностных лиц таможенных органов и периодичность их проведения, порядок подачи декларации добропорядочности должностных лиц таможенных органов и форму декларации добропорядочности должностных лиц таможенных органов
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Кабинет министров утвердил порядок проведения опросов на полиграфе для должностных лиц таможенных органов и кандидатов.