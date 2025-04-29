Уряд затвердив порядок проведення моніторингу способу життя посадовців митних органів
Київ • УНН
Уряд України затвердив порядок моніторингу способу життя посадовців митних органів. Також затверджено порядок перевірки на доброчесність та опитування на поліграфі.
Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів і періодичність їх проведення.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Затверджено, відповідно до Митного кодексу України, Порядок проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів і періодичність їх проведення, порядок подання декларації доброчесності посадових осіб митних органів та форму декларації доброчесності посадових осіб митних органів
Рада схвалила реформу митниці: що передбачається17.09.24, 16:09 • 37310 переглядiв
Доповнення
Кабінет міністрів затвердив порядок проведення опитувань на поліграфі для посадових осіб митних органів та кандидатів.