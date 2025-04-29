Уряд затвердив порядок проведення моніторингу способу життя посадовців митних органів

Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів і періодичність їх проведення.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Затверджено, відповідно до Митного кодексу України, Порядок проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів і періодичність їх проведення, порядок подання декларації доброчесності посадових осіб митних органів та форму декларації доброчесності посадових осіб митних органів - написав Мельничук.

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Доповнення

Кабінет міністрів затвердив порядок проведення опитувань на поліграфі для посадових осіб митних органів та кандидатів.