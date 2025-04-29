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Уряд затвердив порядок проведення моніторингу способу життя посадовців митних органів

Київ • УНН

 • 3418 перегляди

Уряд України затвердив порядок моніторингу способу життя посадовців митних органів. Також затверджено порядок перевірки на доброчесність та опитування на поліграфі.

Уряд затвердив порядок проведення моніторингу способу життя посадовців митних органів

Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів і періодичність їх проведення.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Затверджено, відповідно до Митного кодексу України, Порядок проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів і періодичність їх проведення, порядок подання декларації доброчесності посадових осіб митних органів та форму декларації доброчесності посадових осіб митних органів

- написав Мельничук.

Рада схвалила реформу митниці: що передбачається17.09.24, 16:09 • 37310 переглядiв

Доповнення

Кабінет міністрів затвердив порядок проведення опитувань на поліграфі для посадових осіб митних органів та кандидатів. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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