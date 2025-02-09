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Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 105263 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

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8 февраля, 14:59 • 136848 просмотра

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8 февраля, 10:52 • 118702 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава государства рассказал, зачем рф поднимает тему проведения выборов в Украине во время войны

Глава государства рассказал, зачем рф поднимает тему проведения выборов в Украине во время войны

Киев  •  УНН

 • 10643 просмотра

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Президент объяснил, почему россия поднимает тему выборов в Украине. По его словам, это попытка дестабилизировать ситуацию в стране из-за невозможности проведения голосования во время военного положения.

россияне поднимают тематику выборов для дестабилизации ситуации в Украине, поэтому нужно быть осторожным с этим вопросом. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в интервью для ITV News, передает УНН.

Тематику выборов поднимают русские. Им нужен их человек, для них это формат в котором Украина была 30 лет ... Мы все хотели бы, чтобы закончилась война и мы провели выборы. Наше население против выборов во время войны. Все люди против. Потому что все понимают, что произойдет. Что такое выборы? Сегодня я их не боюсь абсолютно

- сказал Зеленский.

Он объясняет, что для проведения выборов, нужно отменить или приостановить военное положение, а это приведет к тому, что Украина потеряет армию

Как всем голосовать? Как будут военные голосовать? Что делать с миллионами людей, которые за границей? Как голосовать без них? И что делать с миллионами, которые на оккупированных территориях? Чего хотят "русские"? Именно этого. Полной дестабилизации в Украине. Вот и все. Поэтому я был бы очень осторожным с этим вопросом,

- добавил президент.

Напомним

Президент Украины предостерег, что замораживание конфликта даст путину возможность возобновить агрессию позже. Зеленский подчеркнул важность полного прекращения войны без возможности ее возобновления.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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