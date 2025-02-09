Глава государства рассказал, зачем рф поднимает тему проведения выборов в Украине во время войны

россияне поднимают тематику выборов для дестабилизации ситуации в Украине, поэтому нужно быть осторожным с этим вопросом. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в интервью для ITV News, передает УНН.

Тематику выборов поднимают русские. Им нужен их человек, для них это формат в котором Украина была 30 лет ... Мы все хотели бы, чтобы закончилась война и мы провели выборы. Наше население против выборов во время войны. Все люди против. Потому что все понимают, что произойдет. Что такое выборы? Сегодня я их не боюсь абсолютно - сказал Зеленский.

Он объясняет, что для проведения выборов, нужно отменить или приостановить военное положение, а это приведет к тому, что Украина потеряет армию

Как всем голосовать? Как будут военные голосовать? Что делать с миллионами людей, которые за границей? Как голосовать без них? И что делать с миллионами, которые на оккупированных территориях? Чего хотят "русские"? Именно этого. Полной дестабилизации в Украине. Вот и все. Поэтому я был бы очень осторожным с этим вопросом, - добавил президент.

Напомним

Президент Украины предостерег, что замораживание конфликта даст путину возможность возобновить агрессию позже. Зеленский подчеркнул важность полного прекращения войны без возможности ее возобновления.