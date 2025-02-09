Глава держави розповів, навіщо рф піднімє тему проведення виборів в Україні під час війни
Київ • УНН
Президент пояснив, чому Росія піднімає тему виборів в Україні. За його словами, це спроба дестабілізувати ситуацію в країні через неможливість проведення голосування під час воєнного стану.
росіяни піднімають тематику виборів для дестабілізації ситуації в Україні, тому потрібно бути обережним із цим питанням. Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтервʼю для ITV News, передає УНН.
Тематику виборів піднімають рускіє. Їм потрібна їхня людина, для них це формат в якому Україна була 30 років…Ми всі хотіли б, щоб закінчилась війна і ми провели вибори. Наше населення проти виборів під час війни. Усі люди проти. Тому що всі розуміють, що відбудеться. Що таке вибори? Сьогодні я їх не боюсь абсолютно
Він пояснює, що для проведення виборів, потрібно скасувати або призупинити військовий стан, а це призведе до того, що Україна втратить армію
Як усім голосувати? Як будуть військові голосувати? Що робити з мільйонами людей, які за кордоном? Як голосувати без них? І що робити з мільйонами, які на окупованих територіях? Чого хочуть "руські"? Саме цього. Повної дестабілізації в Україні. Ось і все. Тому я був би дуже обережним із цим питанням,
Нагадаємо
Президент України застеріг, що замороження конфлікту дасть путіну можливість відновити агресію пізніше. Зеленський наголосив на важливості повного припинення війни без можливості її відновлення.