Глава держави розповів, навіщо рф піднімє тему проведення виборів в Україні під час війни

росіяни піднімають тематику виборів для дестабілізації ситуації в Україні, тому потрібно бути обережним із цим питанням. Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтервʼю для ITV News, передає УНН.

Тематику виборів піднімають рускіє. Їм потрібна їхня людина, для них це формат в якому Україна була 30 років…Ми всі хотіли б, щоб закінчилась війна і ми провели вибори. Наше населення проти виборів під час війни. Усі люди проти. Тому що всі розуміють, що відбудеться. Що таке вибори? Сьогодні я їх не боюсь абсолютно

Він пояснює, що для проведення виборів, потрібно скасувати або призупинити військовий стан, а це призведе до того, що Україна втратить армію

Як усім голосувати? Як будуть військові голосувати? Що робити з мільйонами людей, які за кордоном? Як голосувати без них? І що робити з мільйонами, які на окупованих територіях? Чого хочуть "руські"? Саме цього. Повної дестабілізації в Україні. Ось і все. Тому я був би дуже обережним із цим питанням,