Глава Газпрома предлагал заменить путина: хакеры опубликовали "заявление" Миллера

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 2274 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 19746 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 29651 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 63629 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 104845 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 138349 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 291089 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137062 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123580 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 387466 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
54%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 15228 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 23042 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 22697 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 11609 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 7464 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 19747 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 291089 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 309277 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 387466 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 362920 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 6796 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 83510 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116829 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 136481 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174890 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Глава Газпрома предлагал заменить путина: хакеры опубликовали "заявление" Миллера

Киев • УНН

 • 167802 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сайт ПАО "Газпром нефть", вероятно, взломали. В среду на нем появилось заявление якобы от имени председателя правления, заместителя председателя совета директоров ОАО "Газпром" Алексея Миллера, пишет УНН.

Глава Газпрома предлагал заменить путина: хакеры опубликовали "заявление" Миллера

Цитата

В заявлении от имени Миллера утверждается, что у главы Газпрома якобы "состоялся неприятный разговор с высоким чиновником", после чего ему "начали угрожать неизвестные, которые по всей видимости являются сотрудниками ФСБ".

"Я считаю, что могу стать достойной заменой и успешным лидером для нашей великой родины, выбрав путь экономического развития и процветания. Прошу всех моих соратников, друзей, знакомых поддержать альтернативную позицию. Наша страна на пороге дефолта, и я как патриот, а, также, экономист с большим опытом, я не могу и не хочу допустить этого", - сказано в заявлении.

Детали 

По состоянию на 13.40 сайт "Газпром нефти" не работает, и заявление можно прочитать, лишь открыв архив.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун отметил, что знает по крайней мере одну хакерскую группу, которая могла сделать что-то подобное "в таком изящном стиле", но кто это был на самом деле – пока неизвестно.

"Думаю, это все-таки поработали серьезные хакеры. Планово, основательно, скоординировано. Одни искали уязвимости, другие попадали в CMS и закреплялись в целевой системе, третьи готовили текст для дефейса, четвертые убирали за собой.

Высший класс. Это вам не LOIC запускать, здесь нужны навыки и квалификация", - говорит эксперт.

Некоторые издания сообщили, что за взломом "Газпром нефти" стоит Anonymous, но группа хакеров этого пока не подтвердила.

Однако в начале марта хакеры сообщали, что группа ATW, связанная с Anonymous, успешно взломала и слила базу данных "Газпрома".

JUST IN: #Anonymous-linked group ATW has successfully breached and leaked the database of Gazprom, a Russian majority state-owned multinational energy corporation. The leaked data includes information related to the company's source code, and WellPro projects. #OpRussia #FCKPTN pic.twitter.com/KVJ5Je47Aj

— Anonymous TV  (@YourAnonTV) March 4, 2022

Напомним

Хакеры Anonymous ранее объявили войну западным компаниям, которые продолжают вести бизнес в россии после ее вторжения в Украину. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$61.18
Bitcoin
$77,702.40
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,058.65
Ethereum
$1,485.44