Глава Газпрома предлагал заменить путина: хакеры опубликовали "заявление" Миллера

Цитата

В заявлении от имени Миллера утверждается, что у главы Газпрома якобы "состоялся неприятный разговор с высоким чиновником", после чего ему "начали угрожать неизвестные, которые по всей видимости являются сотрудниками ФСБ".

"Я считаю, что могу стать достойной заменой и успешным лидером для нашей великой родины, выбрав путь экономического развития и процветания. Прошу всех моих соратников, друзей, знакомых поддержать альтернативную позицию. Наша страна на пороге дефолта, и я как патриот, а, также, экономист с большим опытом, я не могу и не хочу допустить этого", - сказано в заявлении.

Детали

По состоянию на 13.40 сайт "Газпром нефти" не работает, и заявление можно прочитать, лишь открыв архив.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун отметил, что знает по крайней мере одну хакерскую группу, которая могла сделать что-то подобное "в таком изящном стиле", но кто это был на самом деле – пока неизвестно.

"Думаю, это все-таки поработали серьезные хакеры. Планово, основательно, скоординировано. Одни искали уязвимости, другие попадали в CMS и закреплялись в целевой системе, третьи готовили текст для дефейса, четвертые убирали за собой.

Высший класс. Это вам не LOIC запускать, здесь нужны навыки и квалификация", - говорит эксперт.

Некоторые издания сообщили, что за взломом "Газпром нефти" стоит Anonymous, но группа хакеров этого пока не подтвердила.

Однако в начале марта хакеры сообщали, что группа ATW, связанная с Anonymous, успешно взломала и слила базу данных "Газпрома".

JUST IN: #Anonymous-linked group ATW has successfully breached and leaked the database of Gazprom, a Russian majority state-owned multinational energy corporation. The leaked data includes information related to the company's source code, and WellPro projects. #OpRussia #FCKPTN pic.twitter.com/KVJ5Je47Aj

— Anonymous TV (@YourAnonTV) March 4, 2022

Напомним

Хакеры Anonymous ранее объявили войну западным компаниям, которые продолжают вести бизнес в россии после ее вторжения в Украину.