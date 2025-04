Глава Газпрому пропонував замінити путіна: хакери опублікували "заяву" Міллера

Цитата

У заяві від імені Міллера стверджується, що у голови Газпрому нібито "відбулася неприємна розмова з високим чиновником", після чого йому "почали загрожувати невідомі, які, очевидно, є співробітниками ФСБ".

"Я вважаю, що можу стати гідною заміною та успішним лідером для нашої великої батьківщини, обравши шлях економічного розвитку та процвітання. Прошу всіх моїх товаришів, друзів, знайомих підтримати альтернативну позицію. Наша країна на порозі дефолту, і я як патріот, а також економіст з великим досвідом, я не можу і не хочу допустити цього", - сказано в заяві.

Станом на 13.40 сайт "Газпром нафти" не працює, і заяву можна прочитати, лише відкривши архів.

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун зазначив, що знає принаймні одну хакерську групу, яка могла зробити щось подібне "у такому витонченому стилі", але хто це був насправді – поки що невідомо.

"Думаю, це таки попрацювали серйозні хакери. Планово, ґрунтовно, скоординовано. Одні шукали вразливості, інші потрапляли до CMS та закріплювалися в цільовій системі, треті готували текст для дефейсу, четверті прибирали за собою.

Вищий клас. Це вам не LOIC запускати, тут потрібні навички та кваліфікація", - каже експерт.

Деякі видання повідомили, що за зломом "Газпром нафти" стоїть Anonymous, але група хакерів цього поки що не підтвердила.

Однак на початку березня хакери повідомляли, що група ATW, пов'язана з Anonymous, успішно зламала і злила базу даних "Газпрому".

Хакери Anonymous раніше оголосили війну західним компаніям, які продовжують вести бізнес в росії після її вторгнення в Україну.