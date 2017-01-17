Глава "ДНР" обвинил миссию ОБСЕ в необъективности

"ОБСЕ только на нас направляют усиленные камеры, а на ту (украинскую - ред.) сторону ни одной камеры у них нет. Мы до сих пор камер доступа не имеем, а украинские военнослужащие по этим камерам смотрят, как мы там передвигаемся", - заявил А.Захарченко на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Также он отметил, что миссия ОБСЕ выполняет определенную функцию поддержания, но не так, как хотелось бы.

Как сообщал УНН, главари самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий приехали в оккупированный Крым с визитом.