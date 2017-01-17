Глава "ДНР" звинуватив місію ОБСЄ в необ'єктивності
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Глава "ДНР" Олександр Захарченко звинуватив місію ОБСЄ в необ'єктивності, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"ОБСЄ тільки на нас направляють посилені камери, а на ту (українську - ред.) сторону жодної камери у них немає. Ми до цих камер доступу не маємо, а українські військовослужбовці по цим камерам дивляться, як ми там пересуваємося", - заявив Захарченко на прес- конференції в кримському прес-центрі МІА "Росія сьогодні".
Також він зауважив, що місія ОБСЄ виконує певну функцію підтримування, але не так, як хотілося б.
Як повідомляв УНН, ватажки самопроголошених Донецької і Луганської народних республік Олександр Захарченко та Ігор Плотницкий приїхали до окупованого Криму з візитом.