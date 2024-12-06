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Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Киев  •  УНН

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Эксперт по безопасности призывает главу АРМА Елену Думу взять ответственность за скандал с фиктивными справками об инвалидности ее подчиненных. Полиция расследует дело в отношении пяти должностных лиц агентства.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума должна взять на себя моральную ответственность и подать в отставку в случае подтверждения информации о том, что ее подчиненные получили фиктивные справки об инвалидности, однако есть сомнения, что она это сделает. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

Руководитель АРМА так никогда не поступит (не подаст в отставку – ред.), это 100%. Должна бы, но не поступит. Здесь еще интересно, что обнаружит следствие-было ли участие руководителя, содействие в получении этих справок, или нет. Пока что это ее моральная ответственность, а она не присуща ни одному руководителю в Украине, и руководителю АРМА тоже. Боюсь, чтобы довели дело до конца и наказали виновных, если найдут их. Потому что есть высокая вероятность, что дело просто замнут

- считает Шабовта.

По его мнению, АРМА – это "инструмент, созданный государством, для совершения преступлений, под прикрытием якобы законных действий". 

Шабовта отметил, что подобные инциденты демонстрируют слабый контроль со стороны руководства АРМА, а доверие к этому органу остается низким с момента его создания.

"Не существует доверия к АРМА с начала ее создания и всех лет ее существования. Хуже не станет – потому что никуда, лучше - не будет", - считает эксперт.

Контекст

Национальная полиция 25 октября начала уголовное производство по фактам служебного подлога и злоупотребления служебным положением. По версии следствия, работники медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с целью получения неправомерной выгоды и злоупотребляя служебным положением организовали выдачу должностным лицам АРМА заведомо поддельных документов о наличии инвалидности. Это позволяет последним получить отсрочку от прохождения службы в ВСУ и пенсионные выплаты.

Сейчас полиция проверяет пять должностных лиц агентства. Как стало известно УНН из собственных источников, среди них советник председателя АРМА Александр Данилкович.

Таким образом, АРМА фактически переняло "марафон инвалидности" от прокуроров

Скандал с прокурорами-инвалидами привел к отставке Андрея Костина с должности генерального прокурора. Казалось бы, уроки этого скандала должны были стать предостережением для других государственных органов. Однако ситуация в АРМА демонстрирует, что проблема коррупции далеко не преодолена. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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