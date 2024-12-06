Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума должна взять на себя моральную ответственность и подать в отставку в случае подтверждения информации о том, что ее подчиненные получили фиктивные справки об инвалидности, однако есть сомнения, что она это сделает. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

Руководитель АРМА так никогда не поступит (не подаст в отставку – ред.), это 100%. Должна бы, но не поступит. Здесь еще интересно, что обнаружит следствие-было ли участие руководителя, содействие в получении этих справок, или нет. Пока что это ее моральная ответственность, а она не присуща ни одному руководителю в Украине, и руководителю АРМА тоже. Боюсь, чтобы довели дело до конца и наказали виновных, если найдут их. Потому что есть высокая вероятность, что дело просто замнут