Гладкий и Ксенз покинули ФК "Карпаты"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Львовские “Карпаты” потерпели кадровых потерь во время зимней паузы чемпионата Украины по футболу, сообщает УНН со ссылкой на телеканал “Футбол 1”.
Клуб прекратил сотрудничество с двумя футболистами: полузащитником Павлом Ксензом и нападающим Александром Гладким.
Отметим, что стороны решили расторгнуть соглашение по обоюдному согласию.
Заметим, что хавбек Ксенз пропустил старт сезона из-за травмы и не успел набрать оптимальные кондиции — сыграл 6 матчей в нынешней кампании. Не отличался осенью результативностью и Гладкий — лишь один гол в 10-ти официальных матчах.
Добавим, что в неопределенной ситуации пока находится и ряд других исполнителей, в том числе капитан “Карпат” Игорь Худобяк.
Как сообщал УНН, Карпаты объявили о сотрудничестве с ФК “Атлетик Бильбао”.