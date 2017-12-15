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Гладкий та Ксьонз покинули ФК "Карпати"

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Львівські “Карпати” зазнали кадрових втрат під час зимової паузи чемпіонату України з футболу, повідомляє УНН з посиланням на телеканал “Футбол 1”.

Клуб припинив співпрацю з двома футболістами: півзахисником Павло Ксьонзом та нападником Олександром Гладким.

Зазначимо, що сторони вирішили розірвати угоду за обопільною згодою.

Зауважимо, що хавбек Ксьонз пропустив старт сезону через травму і не встиг набрати оптимальні кондиції — відіграв 6 поєдинків у нинішній кампанії. Не відзначався восени результативністю і Гладкий — лише один гол в 10-ти офіційних матчах.

Додамо, що у невизначеній ситуації поки знаходиться і ряд інших виконавців, у тому числі капітан “Карпат” Ігор Худоб’як.

Як повідомляв УНН, Карпати оголосили про співпрацю із ФК “Атлетік Більбао”.

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