Гладырь помог БК "Монако" стать победителем группового этапа Еврокубка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Баскетболист сборной Украины Сергей Гладырь провыв дебютный поединок после возвращения в французский БК “Монако”, передает УНН.
Наш легионер принял участие в домашнем матче Еврокубка, в котором его команда дома победила турецкий “Галатасарай” 76:71. Гладырь, выйдя со скамейки, сыграл 17 минут, набрал 6 очков (2/5 трехочковых), сделал 3 подбора (1 в нападении) и 1 передачу при 5 фолах.
Команда украинца досрочно стала победителем в группе А и после этой победы гарантировала себе выход в следующий раунд Еврокубка.
Примечательно, что матч “Монако” — “Галатасарай” посетил в прошлом звездный французский форвард Тьерри Анри, который сейчас тренирует футбольный “Монако”.