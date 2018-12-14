Гладир допоміг БК "Монако" стати переможцем групового етапу Єврокубку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Баскетболіст збірної України Сергій Гладир провыв дебютний поєдинок після повернення в французький БК “Монако”, передає УНН.
Наш легіонер взяв участь у домашньому матчі Єврокубка, в якому його команда вдома перемогла турецький “Галатасарай” 76:71. Гладир, вийшовши з лави, відіграв 17 хвилин, набрав 6 очок (2/5 триочкових), зробив 3 підбирання (1 в нападі) та 1 передачу при 5 фолах.
Команда українця достроково стала переможцем у групі А і після цієї перемоги гарантувала собі вихід у наступний раунд Єврокубка.
Примітно, що матч “Монако” — “Галатасарай” відвідав в минулому зірковий французький форвард Тьєррі Анрі, який нині тренує футбольний “Монако”.